Le château de Marteau-Longe va-t-il finalement être détruit ?

Ce château du 17ème, siècle situé à Arbre sur la commune de Profondeville, est à l'abandon depuis plus de dix ans. Le domaine a été racheté par l'homme d'affaire Stéphan Jourdain qui voulait le transformer en une trentaine de logements.

Après d'âpres discussions, le collège communal a accepté le projet mais avec quelques modifications. Ce qui signifie un nouveau délai.

Un délai de trop pour Stéphan Jourdain qui veut désormais démolir le château qui, selon lui, menace de s'écrouler. Il demande donc la signature d'un arrêté de police pour une démolition en urgence.

Mais pour Luc Delire, le bourgmestre de Profondeville, on n'est pas encore dans cette extrême urgence. Il y a d'autres solutions.

"Le propriétaire dit qu'il ne peut protéger son site. Nous, commune, on pourrait très bien – s'il refuse – placer des barrières Nadar et considérer que les mesures de précaution ont été prises. Pour rappel, il y a deux types de précaution à prendre. Un : le passant sur la chaussée qui ne doit pas se ramasser un mur sur la tête. Deux, et c'est à chaque du propriétaire : ne pas laisser les gens entrer dans la propriété (…) C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont rendus. On y voit des tags, des dégradations… Moi, je crois qu'il faut sécuriser le site. Au plus tôt, on devrait avoir un avis circonstancié d'un ingénieur pour faire le point sur l'état du bâtiment et les mesures qui devraient être prises par le propriétaire pour éviter tout souci au niveau de la sécurité."

Le point était abordé lundi soir au conseil communal. La commune a inspecté les lieux avec son architecte et compte demander à la Région l'envoi d'un expert pour évaluer l'état et la stabilité des bâtiments.