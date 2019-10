Le château d'Argenteuil, où ont habité Léopold III et Lilian, à vendre

L'histoire du domaine d'Argenteuil - C'est du Belge 23/09/2005 - 09/10/2019 Belgique : histoire du Domaine royal d'Argenteuil où Léopold III passa les dernières années de sa vie entourré de sa seconde épouse et de leurs 3 enfants.Ce domaine est également intimement lié à la forêt de Soignes.Archives du 15/4/2004 : le domaine est exceptionnelement ouvert au public.Vues et visite du château de Ferdinand de MEUS d'Argenteuil (photo et tableaux), situé à quelques centaines de mètres.Gros plan sur façade et intérieur.Sur les autres parcelles du domaine, se trouvent la chapelle muicale Reine Elisabeth, une ferme et son moulin, un couvent (vues).Archives noir et blanc de LEOPOLD III au château + archives BVOX Baudouin et Fabiola.ITW de la Princesse ESMERALDA de Belgique extrait de "L'exil doré d'Argenteuil (2004).Photos de LEOPOLD III, LILIANE et leurs enfants. celui-ci veut utiliser le parc comme centre d'observation des espèces animales.Vues de cerfs.