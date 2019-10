Le château d'Argenteuil à vendre

Le bâtiment est situé à la lisière de la forêt de Soignes, à cheval sur Waterloo, Lasne et La Hulpe. Cela fait 15 ans que l’actuel propriétaire, Jean-Michel Delwart, y a installé sa fondation de recherches sur les animaux et la nature. Avant cela, le site était habité par une partie de la famille royale. Car Argenteuil est directement lié à la grande histoire de la Belgique.

Caché par une enceinte de murailles, le château Tuck, dit "d'Argenteuil", est construit dans les années 20 par l'homme de confiance du président américain Hoover. A ne pas confondre avec le château dit "de Meeus" situé dans le même domaine. Celui dont on parle a abrité le roi Leopold III et sa seconde épouse Lilian Baels. Ils sont en quelque sorte venus s'y exiler pendant plus de 40 ans, quand Léopold III n'était plus vraiment le bienvenu à Laeken. Le roi meurt en 1983, son épouse en 2002.

En 2004, le château passe des mains de l'Etat fédéral à un acheteur privé. Jean-Marie Delwart l'acquiert en effet pour un peu moins de 8 millions d'euros, dans un sale état.

Très vite, il se fait approcher par des personnages de haut rang qui veulent lui racheter la propriété. Un certain Vladimir Poutine ou encore Kadhafi. Mais à ce moment-là, le château n'est pas à vendre.

Il l'est par contre aujourd'hui (prix de vente : 20 millions d’euros) et Jean-Marie Delwart l'a précisé : il préfère un acheteur au-dessus de tout soupçon. Une information donnée ce mercredi matin par nos confrères de l'Echo.