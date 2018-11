Le Chat de Geluck aura son musée en plein centre de Bruxelles pour 2023

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et le dessinateur Philippe Geluck ont signé ce jeudi après-midi une convention de partenariat en vue de voir se concrétiser d'ici 2023 le futur musée du Chat et du Cartoon. C’est donc officiel, le célèbre chat de Philippe Geluck prendra place dans un bâtiment de 7 étages, 4000 m², accessible via le portail serti de deux lions, au 6 rue Royale. Dans ce qu’on appelle le Bâtiment 1930. Cet édifice est désaffecté depuis 40 ans et n’a pas de véritable valeur patrimoniale. Il va donc être démoli et remplacé par une nouvelle construction à l’architecture organique. "L’idée est de la fondre dans la ville" explique pierre Hebbelinck, l’architecte "c’est une structure légère avec des plateaux très dégagés. La structure sera préfabriquée et montée très rapidement. Je pense qu’au final, cela va être un endroit dédié à des œuvres graphiques mais qui permettra aussi au public d’être en connexion avec la ville".