Le chantier du futur magasin Decathlon de Charleroi a commencé

Le chantier du futur magasin Decathlon a commencé à Charleroi, aux portes du centre-ville. Le magasin sera situé à Dampremy, entre la chaussée de Bruxelles et le Palais des Expositions, en bordure du ring R9. La démolition des anciens bâtiments des établissements Delbrassine vient de commencer. Le terrain de cette friche industrielle ne doit pas être assaini et la première pierre doit être posée début mars. Ce magasin de 6000 mètres carrés sera le plus grand de Wallonie de la chaîne d'articles et d'équipements sportifs. Toute la toiture sera aménagée par la ville en terrain de sport: foot et street-basket. Avec aussi un petit skate-park devant l'entrée. A l'intérieur, des espaces de tests sont prévus pour s'essayer à certaines disciplines moins connues. 70 à 100 emplois devraient être créés. L'ouverture est prévue en fin d'année.