Le chantier du futur China Belgium Technology Center de Louvain-la-Neuve vous ouvre ses portes ce dimanche

Truelles, briques et mortier… le monde de la construction vous ouvre ses portes ce dimanche. C'est l'opération "chantiers ouverts". Une organisation de la Confédération de la construction.

L'occasion pour le grand public de se rendre sur différents chantiers. Des maisons unifamiliales dans certains cas, mais aussi des chantiers bien plus importants. Comme celui du CBTC, le China Belgium Technology Center, qui est en train de se construire à Louvain-la-Neuve. Un espace destiné à accueillir des sociétés chinoises désireuses de s'implanter en Europe, et des sociétés européennes qui voudraient se tourner vers la Chine. Les premiers bureaux seront livrés dans un an.

Nous avons pu visiter le chantier, en avant avant-première, en compagnie du chef du site, Gontran Mairesse. "Ici, bien évidemment, on est loin de la construction d’une maison quatre façades traditionnelle. Les techniques de construction sont très différentes. Il y a très peu de maçonnerie. C’est tout du béton coulé sur place ou des éléments préfabriqués."