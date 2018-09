Le chantier de réhabilitation sur la E411 entre Arlon et Sterpenich provoque de gros bouchons

Depuis ce lundi, les travailleurs frontaliers et tous ceux qui circulent vers Luxembourg vont devoir s'armer de patience et s'organiser. Un chantier de réhabilitation du revêtement de l'autoroute E411 entre Arlon et Sterpenich a commencé.

Des travaux sur un tronçon d'environ 11 kilomètres vers le Luxembourg mais, la circulation sera réduite à une seule voie dans chaque sens.

Ce matin à 6h30, il y a déjà 16 kilomètres de bouchons (+1h10 minutes de retard) en direction du Luxembourg.

Selon la météo ce chantier se terminera en fin d’année. Dans l’autre sens le circulation est très dense également.

