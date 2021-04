Le chanteur Jean-Baptiste Guégan, sosie vocal de Johnny Hallyday, inquiété pour une scène de coups à Tournai

Une plainte, pour coups, a été déposée à Tournai auprès de la police à l'encontre de Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday. Le dossier est à l'instruction, confirme mercredi le parquet de Tournai.

"Je peux vous confirmer qu'une plainte a bien été déposée le mardi 16 mars auprès de la zone de police du Tournaisis. Dans un second temps, le 17 mars, la victime s'est constituée partie civile devant madame Christine Dierick, juge d'instruction", a précisé Frédéric Bariseau, Premier substitut du procureur du roi de Tournai. Cette affaire avait été dévoilée par le quotidien le Nord Eclair, dans son édition de samedi dernier.

Quoi ma gueule?

Les faits remontent au lundi 15 mars dernier, vers 23h30, dans un immeuble à appartements proche de la cathédrale Notre-Dame de Tournai. Excédé par le bruit, généré par de la musique qui provenait de l'appartement au-dessus du sien, l'occupant d'un logement est allé frapper à la porte de l'appartement de Jean-Baptiste Guégan. C'est la compagne du chanteur qui a ouvert la porte. Après un échange verbal houleux avec cette dame, Jean-Baptiste Guégan est intervenu. La victime, qui aurait reçu des coups au visage, a ensuite été poussée dans la cage d'escalier.

À la suite de cette scène de violence, la victime a déposé une plainte, le lendemain, auprès de la police de Tournai. L'avocat liégeois de la victime, Me Philippe Culot, a déclaré au Nord Eclair qu'une instruction avait été ouverte et qu'un médecin avait été désigné par la magistrate afin de constater les blessures du plaignant. La compagne du chanteur a confirmé que Jean-Baptiste Guégan avait bien reçu une convocation de la police de Tournai et qu'il se rendrait au commissariat tournaisien fin du mois d'avril afin d'être entendu.