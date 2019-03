Le chancre de l'ancienne poste, à côté de la gare de Namur, va bientôt disparaître

Après dix ans de stagnation, les travaux vont commencer cette semaine. Mais il faut d'abord sécuriser les quais d'embarquement des bus avant de pouvoir démolir le bâtiment. Le promoteur construira à la place un immeuble de bureaux.

Pour commencer, donc, les quais de bus vont être déplacés pendant le congé de carnaval. "Un chantier va intervenir pour élargir le trottoir en prenant de la place sur la route, explique Simon Collet, directeur d'exploitation du TEC Namur. A la place de la bande où les bus s'arrêtent, on va réaliser un quai en béton de 3 mètres de large, de manière à ce que les clients du TEC puissent attendre le bus à cet endroit."

Ensuite, l'ancienne poste sera démolie. "Dans un délai de plus ou moins deux mois, nous devrions avoir complètement démoli l'immeuble, déclare Raphaël Pollet, le responsable du projet chez IRET Development. Ce qui va nous permettre ensuite de faire les fondations."

Le promoteur construira un bâtiment d'un peu plus de 10.000 m². "L'immeuble sera essentiellement destiné à accueillir des bureaux. Il y a bien entendu des capacités de parking en sous-sol (un peu moins de 200 places). Et au rez-de-chaussée, on trouvera une sandwicherie, une librairie, une agence de banque… Des petits commerces de proximité en quelque sorte."

Le bâtiment sera un peu en retrait par rapport à l'ancienne poste. "Nous avons concédé plus ou moins 2 mètres de notre terrain pour élargir le boulevard Melot. Et il y a exactement la même chose qui est prévue du côté de la gare. On a décidé de créer une ouverture qui fait un peu moins de 10 mètres de large."

Le nouvel immeuble devrait être terminé fin de l'an prochain. Pendant cette première semaine de chantier, la création d'un trottoir avancé sur le boulevard Melot aura pour conséquence de ne laisser qu'une bande de circulation automobile devant l'ancienne poste, en direction du tunnel.