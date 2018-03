Le centre pour demandeurs d'asile de Belgrade fermera avant fin d'année

Le couperet est donc tombé au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Belgrade. La Croix Rouge qui gère l’infrastructure va devoir plier bagages d'ici la fin de l'année. Le centre d'accueil doit fermer ses portes. La décision émane du gouvernement fédéral. Il a décidé de réduire le nombre global de places d'accueil en Belgique. De 23 815 places, on va passer à 16 629.

Cette réduction se traduira par la fermeture de plusieurs centres d'accueil ouverts en urgence en 2015, au plus fort de la crise de la migration. Neuf centres vont fermer, dont celui de Belgrade qui pouvait accueillir 300 personnes. Le Fédéral qui gère via Fedasil la politique d'accueil des migrants estime aujourd'hui que la vague d'immigration est derrière nous

Il compte donc rationaliser en réorganisant les structures d'accueil...

Les demandeurs d'asile de Belgrade seront réorientés vers d'autres implantations. Les 35 salariés de la Croix rouge qui travaillent à Belgrade risquent de perdre leur emploi.

Cette fermeture n'a donc rien a voir avec le problème évoqué il y a quelques semaines: le changement de propriétaire du site (le BEP, le bureau économique de la province de Namur, rachète le site à la Défense. De ce côté là, un accord de cohabitation avait été trouvé.) N'empêche, l'annonce de la fermeture est reçue avec amertume dans les rangs du collectif citoyen namurois, qui travaille depuis l'ouverture du centre de Belgrade aux côtés des demandeurs d'asile pour favoriser leur intégration. Le collectif compte lancer une pétition pour réclamer le maintien des structures existantes.