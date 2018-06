Le centre "Les Perce-Neige" va faire peau neuve

Cette asbl installée à jambes accueille depuis plus de 40 ans près de 90 jeunes de 0 à 18 ans présentant un handicap. Soins médicaux, activités, piscine, ce centre d'accueil de jour permet aux parents d'enfants porteurs d'un handicap parfois très lourd de poursuivre une vie active... En quarante ans, le centre a vieilli et ne correspondait plus aux besoins actuels. De gros travaux de rénovation et de reconstruction vont donc commencer cet été. L'enquête publique s'est terminée hier...Aucune remarque. les travaux vont donc pouvoir débuter après la mi-août. Une aile du bâtiment va être rénovée, l'autre va être complètement rasée et reconstruite. " Il y aura une rénovation en terme de confort thermique, d'isolation, d'isolation acoustique aussi", explique Nathalie Ramon, la directrice des Perce-Neige. "Remettre aussi aux normes incendie qui ont évolué. L'aile qu'on va raser est la plus ancienne. Il y a de gros problèmes d'infiltrations. Elle ne répond plus non plus aux besoins des enfants aujourd'hui." L'idée n'est pas d'augmenter la capacité du centre mais de rendre les espaces dédicacés aux enfants et à leurs soins plus ergonomiques et plus vastes". Le parking va aussi être complètement repensé.

Nouvelle Piscine

Une nouvelle piscine sera aussi construite pour les enfants. "Elle sera a même le sol et avec un plus gros volume d'eau" précise Nathalie Ramon. Une piscine qui sera équipée d'une barrière de sécurité automatique. "Il y aura aussi un espace sensoriel. "Actuellement nous avons un petit matelas d'eau. Ici on aura un grand local où l'on pourra proposer un matelas d'eau mais aussi d'autres stimulations sensorielles avec du matériel adapté aux enfants". De gros travaux qui devraient durer deux ans minimum...Durant ce temps, le centre continuera d'accueillir les enfants dans une partie du bâtiment, avec des adaptations. " On déménage la semaine du 16 juillet, on le fait pour permettre, à la rentrée de la mi août d'accueillir les enfants dans les infrastructures temporaires. Sans la piscine, des alternatives vont être trouvées comme l'hippothérapie ou aller dans une piscine proche" détaille la directrice du centre.

Budget de 3 millions d'euros

Le budget des travaux est estimé à 3 millions d'euros, un million 2 de subsides a priori, le reste sur fonds propres. www.lesperceneige.be pour plus d’infos sur les différentes formes de soutien à cette ASBL.