Le Centre Hospitalier EpiCURA d'Hornu dispose d'un service entièrement dédié aux troubles du sommeil.

Depuis le 15 mars, le Centre Hospitalier EpiCURA dispose sur son site d’Hornu d’un nouveau service pour y centraliser les activités du pôle borain dédiées à la médecine du sommeil. Situé dans l’espace précédemment occupé par les anciennes Urgences d’Hornu, ce nouveau service dispose de huit lits dont un est dédié aux personnes à mobilité réduite.

L’équipe médicale et paramédicale assure la prise en charge des principaux troubles rencontrés en médecine du sommeil comme le syndrome d’apnées, l’ "hyper-somnolence" diurne, l’insomnie ou encore les comportements nocturnes anormaux.

Une équipe pluridisciplinaire

Le regroupement des activités permet à la fois l’enregistrement du sommeil et de ses troubles ainsi que le suivi en ambulatoire au même endroit, ce qui facilite le trajet de soin du patient. Le service dispose d’une équipe pluridisciplinaire où se côtoient pneumologues, stomatologues, ORL, neurologues, psychiatres et infirmiers spécialisés.

"Avec plus de 3000 patients conventionnés et traités pour un syndrome d’apnées et hypopnées obstructives du sommeil, le nouveau service dispose d’équipements technologiques et informatiques de pointe qui permettent le diagnostic et le suivi du traitement à distance" souligne l’Hôpital dans son communiqué.

Pour EpiCURA, l’avantage de la concrétisation de ce projet est de se positionner comme pôle d’excellence en matière de traitement du trouble du sommeil.