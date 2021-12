Le centre Fedasil de Marcinelle rouvre… moins de trois mois après avoir fermé

A peine fermé, le centre Fedasil de Marcinelle va déjà rouvrir ses portes. Ce centre temporaire, installé dans une ancienne maison de repos sur le site de la Cité de l’Enfance à Marcinelle, avait été ouvert en mars 2020 pour accueillir 250 personnes. Il a fermé ses portes comme prévu il y a quelques semaines, début octobre 2021.

Mais vu l’urgence de la situation, le gouvernement fédéral a décidé de le rouvrir pour 6 mois minimum. Avec l’afflux de demandeurs d’asile ces dernières semaines, la situation devient critique. On a vu ces images de centaines de personnes près du Petit Chateau à Bruxelles, le siège principal de Fedasil, obligées de dormir dehors.

Tous les centres sont saturés. Selon Benoit Mansy, le porte-parole de Fedasil, rouvrir Marcinelle en urgence était une nécessité : "Le Petit Chateau, c’est un peu la porte d’entrée de notre réseau d’accueil. Il est saturé et on a des personnes qui se retrouvent à la rue, sans solution de logement, donc on a vraiment besoin de places supplémentaires".