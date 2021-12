Le centre de vaccination de Wavre a pris ses quartiers d'hiver à la salle Jules Collette.

A 70 ans , Marie-Louise arrive au centre de vaccination avec un mini bus de la mutuelle spécialement réservé pour elle. Elle est originaire de Limelette et arriver à la salle Jules Collette à Bierges , ce n'est pas une mince affaire confie-t-elle :

" Il n'y a quasiment pas de bus qui desservent cet endroit , pas de train évidemment et comme je ne conduis pas ... C'était plus simple à la Sucrerie". Et elle n'est pas la seule à le penser; ce couple de septuagénaires est venu en voiture mais les places sont comptées et surtout, la distance à parcourir à pied entre le parking et la salle peut compter , à un certain âge.

Gilles Agosti, l'échevin de la santé de la ville préfère voir le verre à moitié plein, non sans avoir rappelé au préalable que c'est bien l'Aviq qui décide de l'implantation des centres .

C'est vrai qu' il n'y a quasiment pas de bus , que nous sommes à proximité d'une école qui génère du trafic mais si nous avons du quitter le site de la Sucrerie , c'est bien parce que les salles de spectacle ont pu retourner à leur fonction première et c'est plutôt une bonne chose...

A noter que le CPAS de la ville , bien conscient de ces difficultés propose des navettes gratuites, sur rendez-vous, aux habitants de Wavre, Limal ou Bierges. Certaines mutuelles proposent également ce service.