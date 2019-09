Le centre de traitement des déchets d'Habay s'est doté de 912 panneaux photovoltaïques

Des panneaux installés sur une structure vissée au sol. Elle va produire l'équivalent de la consommation électrique de 70 ménages. La quasi-totalité de la production sera consommée sur le site pour le fonctionnement des outils qui traitent les déchets.

L'énergie verte, Idelux en produit depuis longtemps. "Au début des années 2000, on a décidé de valoriser le biogaz produit par les déchets dans les centres d’enfouissement technique, en le brûlant dans des moteurs de cogénération, explique Fabian Collard, le directeur-général du groupe Idelux. Cela nous permettait de produire de l’électricité et de la chaleur."

La première installation date de 2003, sur le site de Tenneville. "On a alors embrayé sur Habay en 2007. Et en 2009, on a démarré la biométhanisation, ce qui nous a permis de produire encore plus."

"La production de biogaz vient des déchets organiques (déchets de cuisine), qu’on enfouissait encore dans les années 90 et début 2000. Sauf qu’aujourd’hui, poursuit notre interlocuteur, on n’en produit plus ! Le potentiel biogaz diminue d’année en année. Et ici, on a une production qui a été divisée pratiquement par trois sur les dix dernières années sur le site d’Habay. On a donc décidé de compenser via d’autres sources d’énergie renouvelable. C’est ce qu’on a fait avec le projet photovoltaïque. On produit de l’énergie renouvelable et on valorise un massif de déchets déjà réhabilités qui ne servait plus à rien."

Au total, aujourd’hui, les sites d'Idelux sont autosuffisants en termes d'électricité.