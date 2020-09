Le centre de testing covid de Jambes fermé temporairement : il n'y a plus d'écouvillons

Si vous vouliez faire un test covid aujourd’hui… Ne vous rendez pas au centre de test covid de Jambes

Il est temporairement fermé ! Il y a une rupture de stock d’écouvillons… Le centre n’a pas été livré depuis plusieurs jours… Une situation que dénonce le docteur Dominique Henrion, coordinateur du centre de test covid de Jambes.

" Depuis plusieurs jours, on n'est plus approvisionné par le Fédéral. Normalement le livreur qui vient chercher les échantillons à la fin de la journée nous donne en retour un nouveau stock. Depuis jeudi ce n’est plus le cas. Samedi, on a pu terminer les tests grâce à une centaine d’écouvillons envoyés par un autre centre. Mais hier déjà le centre est resté fermé. Aujourd’hui aussi sans doute puisqu’on n’a toujours pas été livré".

Un message a été envoyé aux médecins généralistes du Namurois pour ne pas envoyer leurs patients aujourd’hui au centre de testing de Jambes.

Le docteur Henrion ne comprend pas cette rupture de stock alors que le fédéral se targue de sa capacité de Testing.

Le centre espère une livraison dans les heures qui viennent. Environ 380 tests par jour sont réalisés à Jambes