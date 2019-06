Le centre de langues Marie Haps ferme ses portes à la fin de l'année académique

Après plus de 50 ans d’activités, le Centre de Langues Marie Haps fermera ses portes à la fin de l'année académique, après les secondes sessions. On parle ici de l'école de cours du Soir (l'asbl " Recherche et Formation" liée historiquement à l'institut Marie Haps), et non de l'Institut d'enseignement supérieur qui forme les interprètes et les traducteurs. Elle en est d'ailleurs juridiquement et financièrement indépendante.

La cinquantaine d'enseignants, qui en ont été informés ce week-end par le conseil d'administration, sont sous le choc. Les 1700 étudiants ont été avertis en ce début de semaine par courrier électronique.

La décision du conseil d'administration a pris profs et élèves de court. La raison invoquée est la mauvaise santé financière du Centre. Une première baisse de fréquentation a eu lieu en 2015. Le pouvoir organisateur a développé un plan stratégique qui a progressivement porté ses fruits en 2017. Mais depuis, la situation n'a de nouveau cessé de se dégrader. Le nombre d'inscriptions en chute libre ces dernières années n'y est pas étrangère. Les cours ont enregistré une baisse de 40% en un an, passant de 2900 à 1700.

Concrètement, les contrats à durée déterminée ne seront pas renouvelés. Pour les autres, les licenciements seront notifiés dans les prochaines semaines.