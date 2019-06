Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile va pouvoir rester sur le site des Casernes, à Belgrade.

Théoriquement, la Croix-Rouge devait quitter les lieux pour la fin du mois. Le site devait prochainement être vendu par la Défense au BEP pour y développer un zoning industriel. Mais finalement, certains bâtiments ne feront pas partie de la transaction et resteront à disposition de la Croix-Rouge. Conséquence pratique : la capacité du centre va diminuer et une partie des installations devra être transférée dans d'autres bâtiments.

"On va devoir se rabattre sur deux bâtiments, dont un que l'on n'occupe pas encore, explique Quentin Courtoy, le directeur du centre de la Croix-Rouge de Belgrade. Devoir passer de 13 bâtiments actuellement à 2, cela nous oblige forcément à réduire notre capacité d'accueil : de presque 360 places disponibles aujourd'hui, on passera à 270 (…) L'un des deux bâtiments restants est déjà occupé, avec du logement notamment. L'autre a été encore occupé par la Défense jusqu'en décembre 2018. Il faudra donc y réaliser quelques travaux pour pouvoir y déplacer nos équipes et le remettre en état (…) On ne recommence donc pas totalement à zéro puisque les équipes sont déjà en place."