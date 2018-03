Le centre d'accueil de la Croix rouge peut rester à Belgrade jusque minimum 2019

La Croix rouge qui gère le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Belgrade, peut respirer. Elle pourra rester sur place au moins jusqu'en 2019. C'est ce qui ressort d'une réunion qui s'est tenue hier entre les différents protagonistes du dossier. Autour de la table, des représentants de la ville de Namur, de la Croix rouge, de la Défense, du BEP et du collectif citoyen qui vient en aide aux demandeurs d'asile. Conclusion de la rencontre: le spectre d'une fermeture pour avril n'est plus d'actualité.

Dans un communiqué envoyé ce mercredi soir par la ville de Namur, on apprend que la Croix rouge pourra rester sur place pour encore minimum un an. Toujours selon le communiqué, aucune consigne pour quitter le site n'a été formulée par la Défense, l'actuel propriétaire, ni par le BEP (Bureau Économique de la Province de Namur), le futur acquéreur.

Pourtant, il y a quelques jours, les infos partaient dans le sens contraire. On parlait d'un déménagement forcé pour avril... Derrière cela, le changement de propriétaire: le BEP qui rachetait le site à la Défense expliquait que sa mission 1ère (développer l'activité économique) était incompatible avec l'accueil des réfugiés. La Défense de son côté disait ne pas pouvoir conserver une place pour la Croix rouge parce qu'elle vendait le site dans son entièreté. Elle n'avait donc plus la main.

Depuis, les positions ont évolué. La Défense ouvre la porte à une vente partielle du site à FEDASIL (qui coordonne la politique d'accueil des migrants en Belgique). Le BEP parle de cohabitation possible.

Comment expliquer ce retournement de situation ?

Officiellement, il s'agit d'un malentendu, c'est ce que dit le communiqué des autorités.

Officieusement, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est la mobilisation des citoyens qui a fait bouger les choses.

Mercredi soir, ils étaient 150 Namurois à manifester devant l’Hôtel de ville pour dire non à la fermeture du centre d'accueil à Belgrade.