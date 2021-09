Après 1 an de travaux, l’Eden, le centre culturel de Charleroi, dévoile pour la première fois au public, son extension. Baptisée "le 5", en référence au numéro que le bâtiment occupe dans la rue, elle lui permet de tripler sa surface d’accueil. Autrefois, il s’agissait d’une école, la Samaritaine, inoccupée depuis le début des années 2000 et qui jouxte le centre culturel. La localisation de ce bâtiment à l’abandon était donc idéale pour l’Eden qui a saisi ici une occasion de se développer. “Ce nouvel espace est voué à accueillir des ateliers, des stages, une salle de répétition et un nouveau lieu de vie. Ce qui complétera l’Eden qui est actuellement une brasserie dans laquelle on fait énormément de choses mais il nous manquait des lieux pour pratiquer la culture. Ce qui sera la vocation du "5", un lieu qui mélangera professionnels et amateurs, un lieu de citoyenneté et de vie” explique Fabrice Laurent, directeur de l’Eden.