Le centre cinéraire de Longlier entrera en activité le 21 avril

En travaux depuis plusieurs mois, le crématorium de Longlier (Neufchâteau) ouvrira le 21 avril prochain. Une première en province de Luxembourg, seule province du pays à ne pas proposer un tel service.

Philippe Dussard, directeur de l’intercommunal Néomansio, se réjouit de voir ce projet atteindre son but. Les derniers préparatifs se déroulent en ce moment, tout doit être prêt pour la mise en fonction. "Nous possédons un incinérateur pouvait effectuer 4 crémations par jour. Un espace est prévu pour en installer un deuxième dans le futur si la situation le nécessite", explique-t-il. Le centre cinéraire sera composé de deux salles de cérémonies multiconfessionnelles : une de plus ou moins 200 places et une autre de 50. Chacun de ces espaces sera équipé de matériel multimédia permettant de diffuser des photos, films ou encore des musiques. Dans le futur, un système de retransmission en direct sur internet devrait être intégré.

Une forêt cinéraire de 5 hectares

A l’extérieur, on retrouvera un jardin funéraire composé de columbariums, de pelouses de dispersion, d’un étang de dispersion et de terrains d’inhumation pour urnes. Grande nouveauté en Belgique : une forêt cinéraire de 5 hectares. "Les familles pourront choisir un arbre au pied duquel l’urne du défunt sera enterrée ou ses cendres dispersées", ajoute Philippe Dussard. Compte tenu de la situation sanitaire, aucune cérémonie d’inauguration n’est prévue.