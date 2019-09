Le cdH ne constitue plus un groupe au Parlement bruxellois et perd de ce fait un certain nombre d' "avantages"

Les députés bruxellois faisaient leur rentrée lundi. Une rentrée bien différente des précédentes pour le cdH… puisque le parti des Humanistes a subi un net revers aux élections et a été – de ce fait – renvoyé dans l'opposition. Résultat : il ne compte plus que six députés au Parlement. Et six, ce n'est pas assez pour constituer un groupe parlementaire !

Dis comme ça, cela ne veut pas dire grand-chose, mais le statut de groupe parlementaire apporte beaucoup d'avantages logistiques, humains et financiers…

Ce lundi donc, Christophe De Beukelaer montait pour la toute première fois à la tribune. Ce nouveau député cdH a dû imprimer le texte de son intervention chez lui. "Nous n’avons aucun moyen de faire des photocopies, nous n’avons pas de salle de réunion pour accueillir la société civile… C’est le règne de la débrouille pour trouver un PC, un téléphone…"

Pas de bureau, pas non plus de dotation ni de collaborateurs. "Chaque parlementaire a droit à un collaborateur. C’est le cas pour tout le monde. Puis, après – par groupe – il y a des collaborateurs supplémentaires, qui permettent de préparer les dossiers, d’aller dans le fond des choses. En somme, d’épauler le travail parlementaire. Et ça, le cdH n’y a pas droit aujourd’hui."

Sa cheffe de groupe, Céline Frémault, veut donc faire modifier le règlement : pouvoir "abaisser le seuil des 10%, qui est une exception par rapport à l’ensemble des règles en Belgique et ailleurs." Car, avec le jeu des équilibres au Parlement bruxellois, il est par exemple beaucoup plus facile d’avoir des collaborateurs et des bureaux si on est un élu flamand. "Le groupe flamand peut en effet se constituer même avec un seul élu. Nous, nous sommes six ! Il nous semble important de pouvoir être reconnu comme tel."

Dans la majorité, PS et Défi sont ouverts à cette modification du règlement. Ecolo nettement moins. "Œil pour œil, dent pour dent", serait-on tenté de comprendre. On se rappelle qu’en 2014, le même cas de figure s'était présenté au parlement wallon. Et à l'époque, c'est le cdH qui avait refusé à Ecolo le statut de groupe parlementaire…

Un groupe de travail sera chargé de discuter de cette proposition de modification du règlement. Une modification qui requiert une majorité dans chaque groupe linguistique.