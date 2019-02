Le cdH montois flingue (une nouvelle fois) Opaline Meunier qui s'est portée candidate aux régionales

Aux dernières élections communales, la jeune candidate cdH Opaline Meunier avait choisi de faire campagne sur la liste pluraliste "Mons en mieux" du MR Georges-Louis Bouchez.

Un choix qui a apparemment laissé des traces si l’on en juge la teneur du communiqué du parti montois après l’annonce de la candidature d’Opaline Meunier sur leur liste aux régionales

Dans un communiqué, le cdH de Mons évoque l’invitation lancée par la cheffe de file du mouvement, Savine Moucheron pour aborder sa candidature sur la liste cdH aux prochaines élections régionales.

"Pas les mêmes valeurs"

Les termes employés dans le communiqué ne laissent aucune ambiguïté sur la nature des relations entre la jeune candidate et les membres de la section montoise du cdH : "Après des débats vifs mais que nous pensions francs, nous constatons, une fois de plus, suite à ses interviews, que nous ne partageons pas les mêmes valeurs ni la même vision politique".

Et la section locale du parti d’enfoncer le clou pour conclure qu’elle "a pris acte de la candidature d’Opaline Meunier et lui souhaite une belle campagne en solitaire comme elle aime le faire. Au cdH de Mons, quitte à gagner ou perdre, on le fait en équipe!".

La réaction d'Opaline Meunier

Des attaques auxquelles la principale intéressée a tenu à réagir "Je n'ai jamais voulu blesser ou heurter qui que ce soit, précise Opaline Meunier. Je m'apparente cdH ce mardi en tant que conseillère communale de Mons en mieux. Je ne souhaite pas rentrer dans des polémiques individuelles ou des attaques ad Hominem".

On ignore encore à ce stade la place qu’Opaline Meunier occupera sur la liste cdH. Ce sera au parti d’en décider.