Le cdH bientôt de retour aux affaires à Schaerbeek?

A Schaerbeek, à l’ordre du jour du prochain conseil communal, le 22 janvier, il sera question du remplacement de Sadik Köksal, échevin de l’état civil, qui a décidé de partir pour la région bruxelloise. Il ne pouvait pas cumuler, conformément aux règles de son parti, DéFI. Pour le remplacer, plusieurs pistes étaient sur la table : le remplacer en interne, redistribuer ses compétences. Ou encore élargir la majorité Ecolo-DéFI au cdH.

Majorité fragile

La majorité schaerbeekoise est assez courte : 25 élus sur 47. Elle s’est fragilisée au cours de la législature avec le départ en mars dernier de deux conseillers communaux. Emel Köse et Yusuf Yildiz ont rallié le cdH. Alors, pour une majorité plus confortable, c’est la piste de l’élargissement au cdH qui a été retenue. "La Liste du Bourgmestre de Bernard Clerfayt a fait une proposition au cdH. Et le cdH a accepté cette proposition" confirme Marc Weber, chef de cabinet du maïeur schaerbeekois. "C’est l’occasion rêvée de se retrouver encore plus nombreux pour essayer de défendre les gros projets dans la commune. C’est vrai que la majorité, c’était un peu court avec ces défections. Mais pendant un an, nous avons travaillé comme ça et ça n’a jamais posé de problème".

Pas de commentaire

Alors le cdH va-t-il effectivement revenir aux affaires ? N’y a-t-il pas de la rancœur chez les humanistes relégués dans l’opposition malgré un accord préélectoral entre Ecolo et la Liste du Bourgmestre quelques semaines avant les élections ? "Je n’ai pas senti cette rancœur du tout, plutôt une volonté de collaborer comme ils l’ont déjà fait dans le passé" rassure Marc Weber.

Le cdH ne souhaite pas faire de commentaire pour l’instant. Il y a encore un débat en interne, notamment sur le casting. Le nom de Marie Nyssens, deuxième sur la liste des dernières communales, est fréquemment cité pour occuper le poste d’échevine de l’Etat Civil. Si cela se confirme, elle pourrait déjà entrer en fonction à l’issue du prochain conseil communal prévu le 22 mars prochain.