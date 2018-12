Le caviar waterlootois s'exporte dans le monde entier

Les ateliers de la société Caspian Tradition tournent à plein régime en cette période de fête. Fondée en 1995, cette petite entreprise familiale emploie une vingtaine de personnes en charge de conditionner et commercialiser les précieux petits œufs d'esturgeon. Ici ce sont pas moins de 14 variétés différentes de caviar qui sont mis en boîte. Il en existe en tout dans le monde 27 selon les espèces d'esturgeon. Ils viennent d'Iran, d'Uruguay, de Finlande, de Chine... "Nous travaillons directement avec les producteurs. C'est-à-dire que nous allons dans leur élevage et préparons sur place nos caviars avec nos recettes", explique l'administratrice de la société, Arya Razavi.

Décembre: cinq à six fois un mois normal

Le caviar arrive en suite en Belgique en avion, pour respecter la chaîne du froid, dans de grosses boîtes de 1,8 kilos. A Waterloo, il est reconditionné en petites boîtes. Les ouvriers le manipulent comme un trésor, à l'aide de cuillers en plastique ou en nacre, surtout pas en métal, pour ne pas en altérer le goût. Les boîtes sont scellées sous vide. Et expédiées partout dans le monde, munies du code approprié. "Le mois de décembre représente pour nous cinq à six fois un mois normal, commente Arya Razavi. Mais nous travaillons pratiquement avec la même équipe, car nous ne pouvons pas employer des gens qui ne connaissent pas bien le produit. Nous employons seulement quelques chauffeurs en plus ou des étudiants pour ramener les boîtes vides".

Cent tonnes d'œufs de saumon

Impossible aussi de se préparer à cette période avec beaucoup d'avance. Une fois conditionné dans ses petites boites, la qualité du caviar s'altère vite et il doit être consommé. "Il faut aussi attendre de deux à trois mois pour que le goût du caviar remonte. Ce n'est qu'à partir du quatrième mois qu'on peut commencer à le commercialiser", poursuit l'administratrice. Seize tonnes de caviar sortent chaque année des ateliers de la société Caspian Tradition. Dans un registre plus abordable, elle conditionne aussi annuellement cent tonnes d'oeufs de saumon.