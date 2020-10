Le carnaval de Malmedy reporte officiellement d'un an sa 563e édition

L’annulation est désormais officielle : les malmédiens se privent de carnaval, en février de l’an prochain. La décision a été prise par le syndicat d’initiative et les présidents des diverses sociétés. "En cette période troublée, c’est la prudence et la solidarité qui, plus que jamais, doivent guider nos choix." affirment-ils dans un communiqué de presse, publié ce vendredi après-midi, dans lequel ils espèrent pouvoir compter sur le soutien, le respect et la persévérance dans l’effort des habitants de la ville, malgré la tristesse et la déception.



Ce n’est que partie remise, pour les costumes et les paillettes des différents personnages de ce rendez-vous majeur du folklore wallon. Une pause, sans doute, dans l’espoir d’un retour vibrant dans seize mois, nourri de l’inébranlable passion locale pour ses couleurs.