Le Carnaval de Binche se dote d'un Centre d'interprétation

Le Musée du Masque de Binche accueille dès le 8 novembre un Centre d'Interprétation du Carnaval de Binche. La nouvelle antenne du musée ponctue le 15e anniversaire de la reconnaissance du Carnaval comme Patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'Unesco.

Le Centre d'Interprétation du Carnaval de Binche est désormais accessible. Il a pour objectif d'expliquer la tradition folklorique binchoise reconnue depuis 15 ans comme Patrimoine de l'Unesco. La nouvelle structure est implantée au sein du bâtiment du Musée du Masque dont une ancienne galerie, située au premier étage, a été totalement réaménagée.

Le Centre invite le visiteur à plonger au cœur du folklore local du Carnaval. Images d'archives inédites, témoignages, capsules sonores, photos et films documentaires alimentent le parcours. L'objectif est de faire découvrir de façon pédagogique l'histoire du Carnaval de Binche, son déroulement, ses traditions.

La première salle du Centre d'Interprétation présente 14 traditions carnavalesques reconnues au Patrimoine de l'Unesco. La deuxième salle est consacrée à l'histoire du Carnaval de Binche proprement dite. La troisième rend hommage aux artisans, musiciens et acteurs de cet événement.

Le programme des festivités célébrant la 15e année de la reconnaissance du Carnaval par l'Unesco se décline entre novembre 2018 et mars 2019. Les festivités du Carnaval 2019 seront amorcées dès le 20 janvier 2019 par les premières répétitions de batterie et, dès le 3 février, par les premières "soumonces". Le Carnaval se déroulera les 3, 4 et 5 mars.