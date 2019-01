Le cannabis médical conseillé par certains médecins, mais prudence

Ils se multiplient un peu partout. Les commerces qui vendent des produits à base de cannabis sont à la mode. Le cannabidiol autrement dit le CBD présent dans cette plante est utilisé comme anti-douleur et anti-inflammatoire. On peut le consommer en toute légalité puisqu'il ne contient pas le fameux THC que cherchent ceux qui utilisent le cannabis comme psychotrope. Légal mais pas sans question.

Martine est atteinte de fibromyalgie. Des douleurs dans tout le corps et des fatigues. "Je restais assise dans mon fauteuil toute la journée. De la famille venait faire mes courses et un voisin sortait le chien. Je n'avais plus de vie."

Le docteur Brice Constant conseille à certains patients d'utiliser le CBD. Mais il reste prudent. - © Tous droits réservés

La médecine confirme mais reste prudente

L'histoire semble trop belle pour y croire. Et pourtant la médecine s’intéresse de près à cette substance.

Le docteur Brice Constant travaille à la clinique de la douleur à l'hôpital Marie Curie à Charleroi. Pour lui, "pour certains patient il y a clairement un effet de diminution de la douleur. Il y a aussi une diminution de la consommation de morphiniques." Mais ça ne marche pas dans tous les cas et les recherches sont encore en cours pour comprendre.

Et puis dans ces fameuse boutiques à dérivé de cannabis, il y a un problème. Toujours selon le docteur Brice Constant, "quand je vois des huiles concentrées à 10% et d'autres à 2%, je me pose vraiment la question du côté commercial de ces produits et médicalement ça veut dire qu'on ne sait pas exactement les doses que consomment les patients."

Effectivement, ces commerces de "cannabis light" ne sont pas des pharmacies. Il n'y a aucune certitude sur le contenu des produits, la traçabilité et la confiance. Le médecin plaide d'ailleurs pour un cadre légal, des dosages précis et une traçabilité des produits.

Martine, elle, préfère commander par internet ses fleurs de CBD en Suisse. Mais tout celà à un coût, très élevé. Et ne comptez pas sur un remboursement de votre mutuelle. Le CBD n'est pas (encore?) reconnu.