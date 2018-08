Le "cannabidiol shop" entre herboristerie et coffee shop

On va vous parler de magasins de cannabis à Namur, avec une belle grande feuille de chanvre sur la vitrine. Il y a de quoi être un peu surpris quand on se promène dans la rue parce que les coffee shops en Belgique ne sont pas autorisés et le cannabis reste sur la liste des drogues qui sont interdites. Mais c’est un cannabis un peu particulier que l’on trouve là-bas, que l’on propose dans ces nouveaux magasins, c’est à base de CBD, le cannabidiol.

La petite boutique de Maxime Carrot ressemble plus à une herboristerie qu’à un coffee shop, mais l’odeur qui s’échappe de ces bocaux laisse peu de doute : il vend des fleurs séchées de cannabis.

"Je ne sais pas si vous avez déjà senti un peu les variétés… On va partir sur ça. Là, on a de la outdoor skunk, de la outdoor qui pousse à l’extérieur."