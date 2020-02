Le CA du Marché Couvert de Ciney se sépare de son directeur

Le Conseil d'administration de l'ASBL Marché Couvert de Ciney a décidé de se séparer de son directeur Pierre Tasiaux, ont indiqué jeudi les membres du conseil d'administration.

"Les administrateurs ont estimé que Pierre Tasiaux n'était plus en mesure de travailler sereinement au sein du marché et d'accomplir pleinement les missions qui lui ont été confiées. Un appel à candidatures pour un poste de directeur va être lancé très prochainement", dit le communiqué.

Une société d'audit a par ailleurs été désignée et aura pour missions de réaliser un état des lieux du fonctionnement de la structure et d'optimiser les procédures de contrôle.

Le Marché Couvert de Ciney, qui accueille chaque vendredi près de 200 camions et 2.000 têtes de bétail, a jusqu'au 30 avril pour se mettre en conformité vias à vis des exigences de l'Afsca. L'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a constaté en juillet 2019 divers manquements lors d'un contrôle, notamment au niveau de la traçabilité du bétail et du contrôle des camions qui entrent et sortent du Marché Couvert. Les responsables du Marché s'étaient engagés à mettre fin à ces manquements pour le 31 décembre mais les efforts réalisés ont été jugés insuffisants par l'Afsca qui leur a cependant laissé un délai supplémentaire, jusqu'au 30 avril.



Belga