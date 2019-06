Le Bxl Tour en prélude de l'étape du Tour de France à Bruxelles

3200 cyclistes étaient sur la ligne de départ de la 3eme édition du BXL Tour ce matin, place des Palais à Bruxelles. Cette course cycliste de 40 kilomètres à travers la capitale a démarré à 09h30 et devrait se terminer vers 14h00 avenue du Gros Tilleul, près de l'Atomium, à Laeken. Plusieurs grands axes ont été temporairement fermés à la circulation durant toute la durée de la course. Le champion cycliste Eddy Merckx a donné le départ à 09h30 ce dimanche, rue Ducale, pour la catégorie de cyclistes "Masters", et à 10h30 pour la catégorie "Cyclos". Près de 300 bénévoles ont encadré cette course.

►►► À lire aussi : BXL Tour ce dimanche : le trafic perturbé dans les rues de la capitale

Cette édition du BXL Tour a des saveurs de Tour de France puisque les coureurs professionnels de cette course mythique s'élanceront de la capitale belge le 6 juillet prochain. Ils effectueront aussi un contre-la-montre dans les rues de la ville le lendemain, 7 juillet. Le BXL Tour emprunte d'ailleurs ce dimanche en majeure partie le parcours de ce contre-la-montre.