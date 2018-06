Le BXL Tour 2018 s'élance ce dimanche: attention aux axes fermés

Le parcours peut être traversé en différents endroits : - Traversée par le tunnel Trône ; - Rond-point Montgomery en surface ; - Traversée piétonne et cycliste via la Balade verte sur le pont du Musée du tram ; - Traversée sur le viaduc Herrmann-Debroux ; - Traversée en surface au-dessus du tunnel Boileau ; - Traversée en surface au-dessus du tunnel Georges Henri ; - Traversée par le tunnel arrivant de l’E40 vers le Centre ; - Traversée du boulevard Lambermont via la chaussée de Haecht ; - Traversée du boulevard Lambermont via la chaussée de Helmet ; - Traversée du pont Van Praet via le quai des Usines. Les tunnels de la petite ceinture restent également ouverts. Le stationnement est interdit le long de tous les axes empruntés par le parcours.

Voici les axes fermés: - Le boulevard du Centenaire, entre la place Louis Steens et le square de l’Atomium ; - La place des Palais : de 6h à 13h ; - Le tunnel Belliard (*), avenue de Tervuren (*), le boulevard du Souverain, le boulevard Général Jacques, le boulevard Auguste Reyers, le boulevard Lambermont, l'avenue Van Praet, l'avenue du Parc Royal, les sorties de l’autoroute A12 vers Bruxelles: de 9h à 13h30. (*) A noter que le tunnel Tervuren ne sera fermé que dans le sens vers Tervuren et le tunnel Montgomery seulement vers Reyers. Le rond-point Montgomery, lui, restera ouvert. Tous les détails de ces fermetures, section du parcours par section, sont visibles sur www.bxltour.be/mobilite .

Un an avant les coureurs professionnels du Tour de France, vous pouvez, ce dimanche, tester le parcours qui accueillera le premier contre-la-montre du Tour de France 2019. Pour sa deuxième édition, le BXL TOUR se met en mode " Grande Boucle ". Au programme, 40 kilomètres entre la Place des Palais et l'Atomium.

Eviter les couacs

Par rapport aux couacs de l'an passé, il y a eu des aménagements: exit les tunnels de la petite ceinture et de l'avenue Louise. "La bonne nouvelle, c’est que ce parcours enclave moins certains quartiers " expliquait, lors de la présentation du parcours, Joël De Keyzer, du service trafic de la police de Bruxelles. "Et deuxièmement, on a changé les heures de départ. On part plus tôt en matinée vu que la vie économique, touristique, de loisir démarre en début d’après-midi le dimanche à Bruxelles".

Améliorer la communication

Premier départ à 10 heures. Mais les axes empruntés sont fermés à la circulation dès 9h15. Réouverture entre 13 et 14 heures. La police communiquera toutes ses informations en temps réels, notamment sur Twitter. "Et elles seront aussi partagées par les systèmes de navigation, là aussi en temps réel " précise Els Ampe, échevine de la mobilité à la Ville de Bruxelles. "C’est clair que l’an dernier, il y a eu un déficit de communication. Mais c’était aussi une première. Il faut un certain temps pour qu’un tel événement s’installe et soit intégré par les bruxellois, comme c’est le cas pour les 20 KM ". Reste un point noir, le boulevard Général Jacques. Les travaux ne sont pas terminés.

Les premiers ne seront plus les derniers

Concernant la course, là aussi les organisateurs ont appris de leurs erreurs. L’ordre des départs est revu et corrigé. "L’année dernière, on a fait partir les plus lents avant les plus rapides en espérant réduire le temps de fermeture des voiries", reconnaît Anthony Fina, de Brussels Major Event, l’asbl de la Ville qui organise la course. "Mais voilà, on s’est rendu compte que cela a provoqué des bouchons voire des accidents, heureusement pas graves. Donc cette année, retour à la logique, les plus lents partiront les derniers et ils pourront profiter de la ballade sans être pressés par des sportifs plus aguerris ".

Les inscriptions sont clôturées (10 ou 15 euros). Le nombre maximum de cyclistes autorisés a été fixé à 5000. Par ailleurs, toute une série d’activités et d’animations sur le thème du vélo sont organisées à l’arrivée, au pied de l’Atomium.