Le budget de Schaerbeek est annoncé en équilibre pour les trois prochaines années

Le conseil communal de Schaerbeek se penchera mercredi sur un projet de budget affiché en équilibre. Il se prononcera aussi sur le plan triennal budgétaire qui maintiendra cette situation, a annoncé mardi l'échevin des Finances de la "Cité des ânes", Michel De Herde.

"Les efforts consentis précédemment par la commune et ses habitants permettent aujourd'hui d'envisager l'avenir avec sérénité. Tous les résultats sont au vert", a commenté l'échevin, mardi.

Selon celui-ci, le budget 2019 présente un résultat à l'exercice propre légèrement positif de 10.480 euros.

Selon le plan triennal, les budgets 2020 et 2021 dégageront respectivement des bonis de 108.000 et de 75.000 euros. Le budget 2019, qui s'élève à 259.000.000 euros, est dans le vert pour la 5e année consécutive.

"Le redressement des finances schaerbeekoises s'installe donc dans la durée. C'est une performance honorable lorsqu'on sait que Schaerbeek est la 5e commune la plus pauvre du pays et quand on se rappelle combien, ces dernières années, le Fédéral a reporté nombre de ses charges sur les pouvoirs locaux, encore affaiblis par la crise, sans leur donner de moyens supplémentaires. Ces contraintes imposent à Schaerbeek d'être particulièrement prudent et de gérer ses finances avec une très grande rigueur", a ajouté Michel De Herde.

Les principales recettes proviennent des recettes fiscales et de transferts de la Région. En ce qui concerne les recettes fiscales, l'additionnel à l'IPP est maintenu à 5,8%, le taux le plus faible de la Région bruxelloise (taux moyen de 6,42%). Les centimes additionnels au précompte immobilier restent pour leur part fixés à 3390.

M. De Herde a regretté que le rééquilibrage des dotations et contributions régionales, ne prenne pas davantage en compte le revenu moyen par habitant. Il a dit ainsi s'étonner qu'une commune comme Koekelberg reçoive 8% de dotation par habitant en plus que Schaerbeek alors que le revenu moyen par habitant y est plus élevé.

Schaerbeek envisage également de ristourner 500.000 euros par an aux Schaerbeekois. Ce retour se matérialisera soit par une diminution des impôts, soit par une diminution de certains tarifs.

Un tiers des dépenses bénéficiera au CPAS et à la zone de police. La commune subsidiera aussi de nombreuses asbl qui travaillent au profit des Schaerbeekois: crèches, œuvre des colonies scolaires, etc. La prime bi-home, qui bénéfice aux schaerbeekois propriétaires de leur bien, sera pour sa part augmentée de 15%.

Il a par ailleurs été décidé d'augmenter sensiblement les dépenses de personnel car le nombre d'employés communaux par habitant est le plus faible de la Région bruxelloise.

Enfin, Schaerbeek ambitionne d'investir 66 millions sur fonds propres dans les trois prochaines années notamment pour mettre en oeuvre le plan climat, le nouveau plan d'extension des capacités scolaires ou le plan mobilité, chers au projet politique de la majorité schaerbeekoise.



