Le budget de la ville de Namur dégage un boni, le personnel veut sa part

Ce jeudi, au conseil communal de Namur, la majorité emmenée par Maxime Prévot, clôturera les comptes de 2017 et présentera quelques adaptations au budget de l'année en cours. Selon le bourgmestre, tout va bien : 1,6 millions de boni en 2017, 20 millions d'euros de réserves et un budget 2018 maîtrisé qui pourrait encore dégager un boni à la fin de l'année.

L'opposition socialiste ne partage pas du tout cet optimisme. Le conseillé José Damilot dénonce, entre autre, un maquillage qui masquerait un endettement de plus en plus important de la ville de Namur (ndlr 170 millions d'euros) et un allongement de la durée moyenne des emprunts (14,5 ans en 2012 et 17 ans en 2018). "On reporte les charges sur les générations suivantes", dénonce le conseiller socialiste.

La CGSP, pour sa part, considère que c'est le moment de revaloriser les salaires des 1500 fonctionnaires communaux. "Ce sont de vieilles revendications, explique Bertrand André, secrétaire régional de la CGSP. Nous estimons que la ville doit désormais faire un effort pour son personnel."

Le cahier déposé en front commun syndical, il y a un an déjà, comporte quatre mesures principales : une revalorisation salariale de 1 % pour l'ensemble du personnel (coût annuel estimé : 610.000 euros); une prime de fin d'année de 300 euros par personne (400.000 euros); une augmentation de la valeur des chèques-repas de 6,15 à 8 euros (515.000); et enfin la suppression des deux barèmes les moins élevés de l'échelle salariale (130.000 euros). Coût total : 1,7 millions d'euros par an.

Ce soir, la CGSP manifestera à l'entrée du conseil communal pour faire entendre ses revendications. Le syndicat socialiste a déposé un préavis de grève pour couvrir d'éventuels arrêts de travail dans les semaines qui viennent.