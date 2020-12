Le budget 2021 de la Province de Hainaut en équilibre mais plombé par le coût des zones de secours

Les instances du Hainaut ont présenté ce mardi 1er décembre le budget provincial pour 2021. Celui-ci s'annonce en léger bonus. Un plan d'action triennal 2022-2024 est à l'ordre du jour en 2021. Le budget 2021 annoncé de 662.465.928 euros est en léger boni de 61.486 euros après prélèvements.

Trouver l'équilibre n'a pas été chose facile avec la pandémie et le poids croissant du financement des zones de secours, soit 30 % de la dotation communale. "Nous consacrons en 2021 30 millions d'euros qui sont dédiés au financement des communes dans le cadre des zones de secours", a indiqué Serge Hustache, président du Collège provincial et député en charge du budget et des finances. "Nous avons dû trouver ces 25 millions en 8 mois, à ajouter au 5 millions déjà prévus, après la demande du gouvernement wallon de consacrer 30 % du financement des zones. Cela se fait forcément au détriment d'un certain nombre d'activités que la Province mène. Nous avons de très grandes craintes pour l'avenir car nous devrons intervenir dans le financement jusqu'à 60 % en 2024".

Pour Serge Hustache, la Province devient le "premier contributeur dans le financement des zones de secours, soit plus d'un tiers, et cela, sans être représentés dans les zones, ce qui est une revendication forte de notre part." "Ce qui nous inquiète, c'est que les responsables des zones de secours n'ont pas la garantie que leurs budgets ne vont pas exploser à l'avenir" a souligné Serge Hustache, alors que la dotation provinciale à l'horizon 2024 est annoncée à 59,2 millions d'euros, soit le double par rapport à 2021.

Les instances du Hainaut ont annoncé une révision approfondie du plan stratégique provincial en préservant l'emploi (près de 8.000 Equivalents Temps Plein dont quelque 3.700 dans l'enseignement provincial. Le coût du personnel représente en 2021 67,45 % du budget ordinaire (293.210.600 euros).