Le Brussels Cruise Terminal à l’arrêt : la faute au coronavirus ou grand travail inutile ?

"Comment je peux avancer mes chiffres ? D’abord, parce qu’il n’y a pas de buvette au terminal. Dès lors, lorsqu’il y a des croisières, les passagers qui débarquent et qui ont soif arrivent dans mon magasin où j’ai une fontaine à eau, une machine à café… Ils sont les bienvenus mais cela n’arrive pas souvent. Ensuite, comme il n’y a qu’un emplacement prévu pour les bus, les bus qui doivent les embarquer pour les emmener visiter les lieux touristiques à Bruxelles s’arrêtent sur mon parking. Donc, on voit l’activité de ce terminal au quotidien."

"Depuis que le terminal est installé, sans exagérer, j’ai dû voir entre cinq et dix bateaux de croisière", nous dit celui dont le commerce est ouvert six jours sur sept.

Le site, situé à Neder-over-Heembeek , sur la rive gauche entre les ponts de Buda et Van Praet, est pourtant aménagé en ce sens : 240 mètres de long, 12 mètres de large, équipements d’amarrage modernes… Ce terminal pour bateaux de croisières fluviales a été inauguré en 2018 et financé à hauteur de 5,2 millions par la Région bruxelloise, le port de Bruxelles et l’Union européenne (2,9 millions par les fonds Feder). Une dépense publique importante qui ne convainc pas Patrick Callens, le patron d’un grand magasin de peinture situé juste en face.

150 bateaux depuis trois ans et demi : chiffres officiels

Alors, une dizaine de bateaux ? Une vingtaine ? Les données officielles du Port de Bruxelles sont différentes. Depuis avril 2018 et l’inauguration du terminal, "150 bateaux de croisière y ont amarré", détaille Sylvain Godfroid, porte-parole du port. 150 bateaux avec cabines (NDLR : la navette du Waterbus n’est pas comptabilisée) et plus de 19.000 passagers en un an et demi ! Car en mars 2020, la pandémie de coronavirus a réduit l’activité des croisières à néant. En 2020, sur les 68 réservations prévues, quatre bateaux seulement sont venus à Bruxelles. "En 2021, nous avons eu 64 réservations mais 54 annulations finalement. Deux bateaux ont quand même amarré. Huit sont encore attendus en novembre et décembre."

2022 s’annonce plus radieuse avec déjà "55 réservations. Mais rien ne dit qu’il n’y aura pas de nouveaux désistements ou de nouvelles mesures sanitaires." En tout cas, pour les responsables du port, le démarrage de l’activité reste positif. "150 bateaux sur un an et demi avant la pandémie : c’est un bon début avant le coup d’arrêt lié au Covid et pas seulement à Bruxelles mais dans le monde entier. Toute l’activité de croisières a été touchée. Ce qui explique le peu de bateaux depuis 2020."

Le Cruise Terminal n’est pas au cœur de la ville

Les ambitions du Port de Bruxelles autour de ce terminal ne sont pas minces : une étude prévoit le débarquement de 35.000 passagers par an à l’horizon 2030 au Brussels Cruise Terminal avec des retombées économiques annuelles de cinq millions d’euros. Avant l’inauguration du terminal, 12.000 passagers débarquaient à Bruxelles mais au quai de Heembeek (zone à destination industrielle), plus proche du centre-ville.

CroisiEurope, un des acteurs des croisières fluviales qui propose des circuits entre Amsterdam et Bruxelles (ville d’arrivée ou de départ), confirme ne pas être fan du Brussels Cruise Terminal, pour cette raison. "L’idée en tant qu’opérateur de croisières fluviales, notre force, c’est d’être amarré au cœur des villes. Au quai de Heembeek, nous sommes au cœur de Bruxelles, ce qui n’est pas du tout le cas au Cruise Terminal", nous explique Axel Araszkiewicz, porte-parole. C’est alors du quai de Heembeek que les touristes embarquent dans des bus pour ensuite visiter la Grand’Place, le Manneken-Pis ou encore l’Atomium.

"Le quai de Heembeek est peut-être un plus proche du centre", réagit le porte-parole du Port de Bruxelles. "Mais la réaction de cet opérateur est le reflet d’une certaine habitude, remontant à avant la construction du terminal. CroisiEurope trouve peut-être cela plus pratique. En tout cas, la position du Port de Bruxelles, c’est d’utiliser en priorité le Cruise Terminal qui est conçu pour, où il est plus agréable de débarquer. Il faut admettre que, oui, quand il y a trop de bateaux de croisières, nous sommes obligés d’en amarrer au quai de Heembeek. C’est de la responsabilité du port de déterminer les lieux d’amarrage, c’est lui qui délivre les autorisations." Le port rappelle que le projet du Cruise Terminal a été élaboré en collaboration avec les opérateurs de croisières.