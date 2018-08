Le Brabant wallon, terre d'accueil pour entreprises bruxelloises en manque de terrains?

L'entreprise Cinoco-Le Palais du Vin est une véritable institution à Bruxelles. Fondée il y a plus de 300 ans, cette entreprise familiale est un des plus grands distributeurs de vins et spiritueux du pays. Un peu à l'étroit dans ses installations de Molenbeek, elle vient d'annoncer son prochain déménagement... à Nivelles. D'ici 2020, elle va construire ses nouveaux bureaux ainsi qu'un entrepôt de 6000 mètres carrés sur le zoning de Nivelles Nord. "Ce sera une belle vitrine pour nous, se réjouit Baudouin le Hardÿ de Beaulieu. C'est une société qui a la volonté de construire un très beau bâtiment. Et nous sommes toujours demandeurs de bâtiments de qualité. Nous n'allons pas bouder notre plaisir, c'est évident. Et nous les avons accueillis du mieux qu'on a pu". Le terrain choisi par la société bruxelloise présente notamment l'avantage d'être en pente, ce qui lui permettra de stocker des meilleurs crus dans une cave à température, sans devoir passer par des travaux de climatisation.

Nous n'avons aucun intérêt à devenir l'hinterland d'une région paupérisée

Mais qu'est-ce qui a poussé Cinoco-Le Palais du Vin à déménager en Brabant Wallon? "C'est un choix de raison, répond le patron de la société, Gilles Nolet. Nous avons d'abord cherché à Bruxelles, mais trouver un terrain d'un hectare à Bruxelles, c'est assez compliqué. La seule possibilité qui nous a été proposée n'était pas idéale au niveau d'une société comme la nôtre, qui fait venir pas mal de semi-remorques. Et, en tant que société familiale, ce qui ne nous arrangeait pas du tout, c'est que ce terrain n'était pas à vendre mais faisait l'objet d'une emphytéose". Après avoir prospecté dans le Brabant flamand, la société s'est donc tournée vers le zoning de Nivelles Nord, "qui est idéal pour nous d'un point de vue accessibilité". Le manque de place, le coût des terrains sont parmi les principales raisons qui poussent des entreprises bruxelloises à frapper à la porte de l'InBW. "Dans certains cas, on nous aussi parlé de problèmes d'insécurité liés à certaines localisations, ajoute le directeur général de l'intercommunale. Mais n'allez pas croire que nous faisons des démarches proactives pour attirer des entreprises de Bruxelles chez nous! Nous sommes l'hinterland de Bruxelles, nous n'avons aucun intérêt à devenir l'hinterland d'une région paupérisée. D'ailleurs, avant d'accepter la sollicitation d'une entreprise bruxelloise, nous nous assurons qu'elle a bien la décision ferme et définitive de quitter sa région".

Une transaction par an en moyenne

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les sociétés de la capitale ne sont pas si nombreuses que cela à souhaiter s'installer dans le Brabant wallon voisin. Ainsi, sur ces dix dernières années, l'InBW a conclu en moyenne une vente par an avec une entreprise de la région bruxelloise, sur un total qui varie entre dix et vingt transactions. La plupart des sociétés qui achètent des terrains de l'intercommunale sont pour la plupart brabançonnes. Ensuite viennent les groupes internationaux qui cherchent une implantation optimale. Les entreprises bruxelloises, elles, viennent loin derrière. Le mouvement va-t-il s'accélérer dans les prochaines années, au vu de la conjoncture actuelle à Bruxelles? C'est peu probable, vu que les terrains industriels vont aussi commencer à manquer. "Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Le problème est de partager l'espace de la meilleure manière possible, précise Baudouin le Hardÿ de Beaulieu. Les parcs d'activité économique en Brabant wallon représentent environ 3% du territoire, ce qui n'est pas énorme. Nous arrivons cela dit au bout du modèle, et les problèmes de manque de terrains que connaît aujourd'hui la Région bruxelloise, nous allons les connaître d'ici dix ou quinze ans". Des projets comme celui de Cinoco-Le Palais du Vin, sur un hectare de terrain, restent donc relativement exceptionnels, l'intercommunale privilégiant en général les demandes pour de petites implantations.