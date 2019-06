Le Brabant wallon délie les cordons de la bourse pour soutenir deux (grands) projets sportifs

Tout d'abord : la future piscine olympique à Louvain-la-Neuve va recevoir deux millions d'euros, qui viennent donc s'ajouter aux promesses de subsides de la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la ville d'Ottignies.

Et puis, à Jodoigne, le futur complexe sportif va recevoir le double, soit quatre millions d'euros. Une somme dont la Ville a bien besoin pour faire aboutir le projet estimé à 23 millions d'euros. Ce nouveau centre doit remplacer le hall sportif balayé par une tempête en juin 2016.

Pour le Président du Collège provincial, Mathieu Michel, le soutien est nécessaire pour ce projet dont l'envergure dépasse largement le cadre communal.

"Quand le hall s'est effondré, on a tout de suite pris contact avec la commune en leur disant : "Transformons cette catastrophe en opportunité afin de développer un projet qui a une toute autre ambition et d'autres perspectives." J'ai donc été très heureux de constater que la commune de Jodoigne prenne le projet à bras le corps et déplace le hall sportif sur un site qui présentait beaucoup plus d'espaces, et d'y envisager des développements futurs très importants. On est à présent sur une zone de plusieurs hectares, ce qui permettra d'accueillir le nouveau hall, la piscine mais également – pourquoi pas, à l'avenir – des terrains de football, de hockey, de rugby… A l'échelle du Brabant wallon, le projet a un potentiel qui dépasse largement Jodoigne. Raison pour laquelle on met autant sur la table !"