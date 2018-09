Le Brabant wallon cherche des pompiers et lance une nouvelle formation pour les jeunes

Que faire après le secondaire ? C'est peut-être une question que certains jeunes qui sont sortis de rhétos se posent encore ce matin... Et il n'est pas toujours facile de choisir.

D'un côté, il y a ceux qui prennent une année sabbatique, ceux qui choisissent de travailler tout de suite. Et puis, il y a ceux qui poursuivent leur apprentissage. Soit dans une haute école, soit à l'université.

Ce matin, on braque nos projecteurs sur une nouvelle formation pour ceux qui voudrait devenir... pompier.

Dans les cours de récréation, la profession en fait rêver plus d'un. Mais du rêve à l'acte, peu franchissent le pas. Les casernes manquent d'ailleurs d'effectifs. Pour remédier à cela, une nouvelle formation est mise sur pied en Brabant wallon.

C’est d'ailleurs une première dans la région. La " zone de secours du Brabant Wallon " et Formation BW s’associent. Ils viennent d’ouvrir les inscriptions d’une formation spécifiquement adressées aux jeunes. Seule condition : avoir 18 ans, son CESS et habiter la province.

L’objectif est d’amener les participants vers l’obtention du Certificat d’Aptitude Fédéral, porte d’entrée obligatoire à la carrière de pompier. Mais d’autres débouchées sont également possibles : ambulancier, secouriste ou encore dispatcheur.

Quid de la procédure et des démarches à entreprendre ?

Les candidatures peuvent déjà être envoyées via un formulaire disponible sur internet, vous avez jusqu’au 5 septembre. En deux jours, déjà 30 inscriptions pour les tests d’aptitude organisés ont été enregistrées. Mais attention, il n’y aura que 24 places pour cette première expérience.

Le cursus proprement dit se déroulera de novembre à juin, à temps. Les aspirants pompiers apprendront à manipuler la lance à incendie, prodiguer les premiers soins et seront même mis en situation face au feu.

Précisons que tous les équipements et uniformes sont fournis, et que l'année de formation coûte 300 euros. L'inscription est possible jusqu'à demain, mercredi.