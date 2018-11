Le bout du tunnel pour les automobilistes de l'ouest du Brabant wallon qui se rendent à Bruxelles

Les travaux dans l'échangeur de Haut-Ittre sont terminés. Les bandes de circulation sont encore réduites mais plus pour bien longtemps.

La mise à deux bandes de circulation des bretelles de l'échangeur est terminée, l'asphaltage aussi, mais la signalisation reste encore présente ce mercredi matin. La Sofico, qui gère le chantier, annonce un retour à la normale dans le courant de la matinée.

Un retour à la normale qui va changer le quotidien des navetteurs qui viennent de Tubize, Nivelles ou Braine-le-Château et qui se rendent chaque matin dans la capitale. Cela fait en effet plus de deux mois et demi qu'ils étaient confrontés à ce chantier : depuis le 24 septembre exactement.

Aujourd'hui, ils bénéficient d'un nouveau revêtement entre Nivelles nord et Haut-Ittre, et des bretelles d'échangeur élargies, avec une deuxième voie par endroit. Un investissement de plus de 2 millions d'euros.