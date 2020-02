Le bourgmestre de Kalmthout interrompt les travaux d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile

Les travaux préparatoires des locaux du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Kalmthout, en province d'Anvers, ont été interrompus lundi après-midi sur ordre du bourgmestre Lukas Jacobs (CD&V). "De l'amiante a été trouvé dans le bâtiment et le chef de chantier l'a mal retiré. La santé publique est en danger".

C'est lors d'un contrôle sur place par la police et les services communaux que de l'amiante a été trouvée à différents endroits dans et autour du bâtiment où sera situé le centre d'asile. "Il y a de l'amiante dans les anciennes fenêtres et autour des piliers. À l'extérieur du bâtiment, une partie du terrain est également contaminée par des éléments contenant de l'amiante qui n'ont pas été correctement éliminés, a constaté une société spécialisée, qui a inspecté le lieu à la demande de la commune. "Cette élimination n'a manifestement pas été faite dans les règles de l'art", déclare le bourgmestre sur le site du CD&V Kalmthout.

L'intégralité du périmètre devra maintenant être nettoyée et assainie de manière adéquate. De plus, ce n'est qu'après une analyse des sols qu'il sera possible de déterminer si la contamination pourra être absorbé par les plantes. "Il est clair que la santé publique est ici en danger", déclare Lukas Jacobs.

"Le propriétaire agit de manière très imprudente, et ça, ce n'est pas possible. Les voisins ont également constaté cette contamination et me l'ont fait savoir le week-end dernier. Eux aussi craignent pour leur santé et celle des futurs habitants. C'est pourquoi nous avons agi rapidement. Lundi, l'ensemble du site a été mis sous scellés par la police. Pour l'instant, les travaux pour transformer le bâtiment en centre d'asile sont suspendus".

L'arrivée du centre d'accueil pour demandeurs d'asile ne suscite guère d'enthousiasme à Kalmthout. "La commune et moi-même, en tant que bourgmestre, n'avons jamais été impliqués dans la préparation et le traitement de ce dossier. Tout a été préparé discrètement par Fedasil. Nous n'avons pu exprimer nos fortes objections concernant le bâtiment et l'emplacement qu'au stade final, mais cela n'a jamais été pris en compte. Notre commune tient à préciser que nous ne sommes pas opposés à l'accueil, nous l'organisons ici depuis des années, mais nous sommes contre l'accueil collectif dans ce bâtiment", déclare Lukas Jacobs.

Le centre pour demandeurs d'asile a fait l'objet d'un vif débat au conseil communal de Kalmthout lundi soir. Une centaine d'habitants y ont assisté.