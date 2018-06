Le bourgmestre de Ciney ne sera pas tête de liste lors des prochaines communales

Jean-Marie Cheffert poussera plutôt la liste en dernière position en octobre. Une décision annoncée mercredi. C'est une forme de passage de flambeau sur sa liste "Action", qui regroupe des candidats du MR et d'ouverture.

C'est Frederick Botin, 47 ans, à qui revient l'honneur de la tête de liste. En fait, en haut de liste, on retrouve les candidats et les échevins actuels les plus jeunes. Les plus âgés poussant la liste.

Le choix n'est pas anodin, il annonce qu'au cours de la prochaine législature, certains membres du collègue prendront leur retraite. Une transition avec la nouvelle génération est en cours.

Tout sauf un retrait de la vie politique

Jean-Marie Cheffert pousse la liste mais cela ne l'empêche pas de s'annoncer candidat bourgmestre. Tout comme la tête de liste, Frederick Botin. Les deux hommes annoncent dans le même temps ne pas se concurrencer et n'avoir aucun problème à travailler ensemble.

Mais le choix de Frederick Botin en tête de liste, ce n'est pas qu'un passage de flambeau. C'est également un moyen d'éviter la confrontation directe entre Jean-Marie Cheffert et Frédéric Deville, son échevin dissident et tête de la liste Ici.