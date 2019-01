Le boom des camionnettes à Bruxelles: elles représentent un véhicule sur dix

Les soldes débutent ce jeudi. Pour éviter la cohue dans les magasins, vous allez peut-être vous tourner vers internet pour faire de bonnes affaires. Votre colis arrivera alors quelques jours plus tard, sans doute acheminé par un livreur au volant d'une camionnette...

Des camionnettes qui se multiplient dans la capitale. Selon Bruxelles-Mobilité, citée par Le Soir, elles représentent aujourd'hui quasiment un véhicule sur 10.

Comment expliquer cette tendance? Par le commerce en ligne, en partie. Mais la taxe kilométrique sur les poids lourds pourrait aussi expliquer cette augmentation. Certains transporteurs laissent leur gros camion au garage et optent alors pour des formats plus petits qui échappent à cette taxe.

Entre 2014 et 2017, le nombre d'immatriculations de camionnette a augmenté de plus de 40% en Belgique.

Les voitures sont par contre un peu moins nombreuses dans la capitale. Mais cela ne diminue pas les embouteillages. Le temps de parcours a même augmenté en semaine à Bruxelles, de quasiment 10% entre 2009 et 2016...

C'est entre 5 et 7 heures du matin que cela roule le plus vite; entre 8h et 9h, c'est tout le contraire. A partir de 6h du matin, la vitesse moyenne n'atteint plus les 30 kilomètres/heure dans les rues de la capitale.