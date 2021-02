Le bon bulletin des étudiants du supérieur : un trompe-l'œil ?

Plus de participations aux examens. Plus d’examens réussis. Voilà le beau bulletin de beaucoup d’étudiantes et d’étudiants du supérieur après la session de janvier. Vu la crise, certains recteurs craignaient le pire. Mais tout s’est bien mieux passé que prévu. "Avec mes confrères, on a presque tous fait le même constat" explique le recteur de l’UMONS, Philippe Dubois. "On parle même de 4 à 5% de réussite en plus par rapport aux 4 années précédentes. On s’en réjouit évidemment."

Plus facile en distanciel ?

Comment expliquer ces bons résultats alors que le climat est, on ose l’écrire, morose ? On parlait même d’étudiants stressés voire délaissés en raison des cours à distance. Le fait de pouvoir passer ses examens à la maison favorise peut-être la réussite ? Philippe Dubois rejette l’argument de la triche: "Le pourcentage de réussite est le même en distanciel qu’en présentiel. On n’a pas non plus fait des examens plus faciles. Le niveau d’exigence est resté identique. Je pense vraiment que les étudiants ont eu plus de temps pour travailler. Ils n’avaient que ça à faire, sans distraction. Et j’avoue que quelque part c’est un peu ça qui m’inquiète !"

L’arbre de la réussite qui cache la forêt de détresse

Le beau bulletin met du baume au cœur. Mais il ne doit pas faire oublier l’essentiel : les étudiantes et les étudiants sont touchés de plein fouet par la crise. A la Helha, la Haute Ecole Louvain en Hainaut, Sandrine Duplicy, chargée de communication nous rappelle la détresse sociale des élèves. "L’aide sociale et financière a dû être revue à la hausse. On a revu nos critères pour qu’un maximum d’étudiantes et d’étudiants puissent bénéficier de cette aide. On a aussi engagé du personnel supplémentaire pour renforcer notre structure psychologique."

On parle de détresse psychologique mais aussi sociale des étudiants. Pour certains, il est même parfois difficile de remplir l’assiette. "J’avoue qu’en tant que père, enseignant et recteur, ça me fait très mal d’apprendre ça", confie Philippe Dubois de l’UMONS. "On va tenter avec la ville de Mons de mettre sur pied rapidement une épicerie sociale. Je sais qu’à Liège, elle a été prise d’assaut."

Plus que jamais la plus belle récompense aux beaux bulletins des étudiantes et des étudiants du supérieur, ce serait une sortie de crise.