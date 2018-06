Le bio à la cantine scolaire? Bruxelles aurait une longueur d'avance, mais...

Il n'existe pas de statistiques exhaustives en la matière, mais d'après Biowallonie (la structure qui encadre le secteur bio), Bruxelles aurait une longueur d'avance en la matière.

Les écoles de la capitale proposeraient en effet davantage de bio dans les assiettes du dîner chaud. A vrai dire, cela varie très fort d'une commune ; même d'une école à l'autre.

Nous nous sommes rendus aux Cuisines bruxelloises, à Haren. Ici, chaque jour, sont préparés plus de 7000 repas destinés aux cantines scolaires de six communes bruxelloises.

C'est Salvatore Faranna, l'un de directeurs du site qui nous fait la visite. "Pour vous donner une idée, on est à plus ou moins 70% de bio au niveau des fruits et 60% pour les produits laitiers."

Mais pour les légumes, le bio atteint à peine 20%. Rien pour la viande. L'association y est pourtant sensible, elle essaie de progresser au fil des ans, mais pour le directeur général, José Orrico, il y a encore de sérieux obstacles. "Il y a clairement un surcoût." Pas question, donc, de faire exploser le budget cantine ; et ce n'est pas seul obstacle à surmonter. "Par exemple, si l’on propose aux parents trois fois des carottes sur le mois, certains ne seront pas contents…"

Bousculer les habitudes, faire évoluer les mentalités... C'est le secret, à en croire l'échevin de Schaerbeek Vincent Van Halewijn. "L’assiette d’aujourd’hui ne ressemble peut-être pas à celle d’hier. Exemple : la part de viande y est un peu plus faible qu’auparavant."

Dans sa commune, depuis plusieurs mois, tous les légumes, et tous les œufs, sont bios. Presque que tous les fruits et céréales aussi. Le plus difficile, reste incontestablement se fournir en viande.