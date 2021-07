Le bilan des inondations en Belgique s'alourdit : 36 décès, dont 17 personnes identifiées

Le SPW a communiqué un nouveau bilan officiel des inondations qui ont touché la Belgique du 13 au 16 juillet : on compte désormais 36 décès, dont 17 personnes identifiées, pour "une trentaine, peut-être une centaine de portés disparus". Le centre de crise a lui communiqué le chiffre de 163 disparus ce dimanche soir.

Concernant l'eau potable, le nombre de raccordement sans eau potable continue de diminuer : il reste 1100 foyers sans eau, et 3700 sans eau potable (contre 24.000 la veille).

Sur le rail, une partie des lignes wallonnes hors-service ont été remise en circulation ce 19 juillet, dont l'axe Charleroi - Namur - Liège. La remise en service complète se fera progressivement jusque fin août.

Des inondations meurtrières en Europe

Suite à une accumulation exceptionnelle de précipitations sur une partie de l'Europe, dont principalement la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, de nombreuses rivières belges (dont la Meuse) sont entrées en crue exceptionnelle et ont engendré des inondations meurtrières dans notre pays. La province de Liège est celle qui paye, pour l'instant, le plus lourd tribut en termes de décès et de dégâts, mais toutes les provinces wallonnes ont été touchées par ces inondations. En Flandre, c'est principalement la province du Limbourg qui est concernée, avec certains cours d'eau, comme la Gette, dont le niveau est toujours inquiétant.

En Allemagne, très durement touchée, le dernier bilan s'élevait à 156 morts.