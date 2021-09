Le bâtiment Meyboom sauvé de la démolition dans le centre de Bruxelles : la KU Leuven s'établira ailleurs

Situé à l'angle de la rue des Sables et de la rue du Marais, le bâtiment Meyboom a été construit au 19e siècle sur les plans de l'architecte Paul Saintenoy, également auteur de l'immeuble "Old England", qui abrite actuellement le MIM (Musée des Instruments de Musique).

Malgré la grande qualité architecturale du bâtiment, la KU Leuven prévoyait initialement de le détruire pour construire du neuf à la place. Une fois connues les intentions de l'université flamande, l'ARAU (Atelier de Recherche et d'Action Urbaines) se mobilise. L'association alerte les autorités et lance une pétition qui rassemblera quelque 8000 signatures.

La Ville de Bruxelles n'est pas favorable non plus au projet de démolition-reconstruction de la KUL. Mais la Région délivre le permis le 23 février 2017. La Ville de Bruxelles introduit aussitôt un recours auprès du Conseil d'Etat. Sans succès. La haute juridiction administrative rejette la demande en suspension le 29 novembre 2019. En principe, plus rien ne s'oppose à la démolition.