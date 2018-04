Le bâtiment géré par la Croix-Rouge et la plateforme citoyenne à Haren ferme ses portes ce lundi

Dans le réfectoire improvisé de l’aile de la Croix-Rouge, quelques locataires des lieux se préparent à partir. "Je ne sais pas où je vais atterrir, cela me fait un peu peur. Cela dit, c’est déjà bien d’avoir été hébergée ici plutôt que la rue. On verra bien demain… Je m’accroche (…) Ce centre, pour moi, c’est un tremplin. Ils sont géniaux ! Il y a des douches, il y a tout !"

Une vingtaine de familles vont probablement retrouver la rue ce lundi. Le bâtiment géré depuis le début de l'hiver par la Croix-Rouge et la plateforme citoyenne à Haren va fermer ses portes avec la fin du plan Hiver.

Ici, ce sont 26 familles, qui sont encore sur place. Elles viennent de passer leur dernière nuit et vont bientôt repartir vers la rue. Un départ qui se fait dans une atmosphère positive.

"Il y a un climat de confiance entre les résidents et nous, explique Freddy Simon, le responsable de la Croix-Rouge. Ils le savent depuis le début : le projet était limité dans le temps. Normalement, il devait se terminer fin du mois dernier. D’ailleurs, 200 personnes sont parties au 1er avril."

"Pas de solution dans l'immédiat"

Du côté de l’aile de la plateforme citoyenne, tout est vide. Les migrants hébergés ici sont déjà partis. "Dans l’immédiat, il n’y a pas de solution, constate Andréa Curulla, le coordinateur de l’accueil d’hébergement d’urgence. Il n’y a pas de structure pour les prendre en charge puisqu’on arrive à la fin du plan Hiver. Les places se font de plus en plus rares pour les populations les plus vulnérables de Bruxelles."

Faute de structure, la plateforme citoyenne continuera l’hébergement mais chez les habitants cette fois.