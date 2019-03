Le bâtiment de l'Union Nautique devrait bientôt être rénové

Après le musée, la nouvelle passerelle, la maison consulaire, c'est donc un autre vaste chantier qui est en projet dans le parc de la Boverie: la rénovation de l'Union Nautique qui abrite le plus important club d'aviron francophone.

Un club d'aviron fondé il y a près de 150 ans et qui compte plus de 250 membres, dont de nombreux jeunes. Le bâtiment lui, a mal vieilli. "Depuis 1873, on a fait que des petites réparations mais jamais de gros travaux d’embellissement je vais dire. Le toit perçait d’un peu partout. C’est un peu devenu les grottes de Han. On a mis un toit provisoire mais qui n’est pas isolé donc ça fait deux hivers qu’on a des notes de chauffage astronomiques. Il faut refaire des nouveaux vestiaires. On a une salle de musculation qui est complètement dégradée, une salle avec des machines à ramer sur un plancher qui vibre énormément donc il est vraiment temps de refaire ce bâtiment", explique Michel Orban, le président de l'Union Nautique de Liège.

Où en est ce projet de rénovation ?

Un bureau d'architecte liégeois a conçu les plans. Propriétaire du bâtiment, la ville veut qu'on en préserve le cachet. La façade sera donc juste repeinte. Pour le reste, ce sera le "gros chantier": Isolation de la toiture, nouveaux vestiaires, rénovation du hangar pour avirons et de la brasserie également. On y accédera d'ailleurs via une passerelle adaptée aux personnes à mobilité réduite. L'exploitant prend sa retraite ces jours-ci, mais l'objectif est bien d'y maintenir une activité Horéca.

Cette semaine sera cruciale puisque les responsables de l'Union Nautique iront défendre leur projet à la Région wallonne, chez Infrasport, pour tenter d'obtenir les indispensables subsides. On parle ici d'une rénovation de plusieurs millions d'euros.