Le basket sur chaise s'élance à Schaerbeek

Depuis janvier dernier, une nouvelle équipe est née au club de basket-ball du Canter, à Schaerbeek. La première équipe de handibasket de Bruxelles a pris ses quartiers dans la salle toute neuve de la rue Van-Oost. Ici, tous les lundis, six joueurs s’entraînent. Des débutants comme des confirmés. Le coach, Jacques Wilmus, également manager de l’équipe nationale de basket sur chaise, est fier de piloter cette nouvelle équipe. Il compte d’ailleurs bien la mener vers les compétitions, dès septembre prochain.

Parmi les joueurs, des paraplégiques, des tétraplégiques, des amputés : tous jouent ensemble, au côté de valides, et oublient leurs différences. « Le basket est une grande famille, on ne distingue pas les valides des personnes à mobilité réduite, les handicapés mentaux et les tétraplégiques », assure Jacques Wilmus.